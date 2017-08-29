Рязанские дорожники обменялись передовым опытом

Рязанские дорожники обменялись опытом применения передовых методов ремонта. Во вторник, 29 августа, на одном из городских асфальтобетонных заводов прошел форум «Современные технологии — современные дороги». Его участниками стали больше 200 человек: руководители и сотрудники профильных организаций, эксперты, общественники.

Инициатива проведения форума принадлежит коллективу компании Vellcom Group. Машинист асфальтоукладочного комплекса Александр Крысанов открыл мероприятие по скайпу прямо с рабочего участка и рассказал, что идея собрать коллег и поделиться опытом возникла после успешного применения технологии холодного ресайклинга (переработки с включением добавок и повторного использования снимаемого с дороги старого асфальта). Форум соответствует позиции главы региона Николая Любимова, призывающего привести дороги Рязанской области в нормативное состояние.

И.о. зампреда регионального правительства Андрей Савичев напомнил, что работы в этом направлении еще много. «Чем больше дорог мы ремонтируем — а до конца года мы планируем отремонтировать порядка 330 километров, — тем больше обращений мы получаем: люди просят, чтобы мы привели все дороги в порядок, — отметил он. — Работы у нас, коллеги, просто непочатый край». Вице-мэр Андрей Ульянов добавил, что в Рязани активно ремонтируют не только дороги, но и дворы.

На форуме выступили представители ряда компаний, занимающихся проектированием дорог, производством материалов и собственно ремонтом. Среди них был Пауль Михали из швейцарской фирмы Ammann, которая строит асфальтобетонные заводы и выпускает оборудование. Он рассказал об использовании лазера в геодезии, а также технологии ликвидации ям без фрез и отбойных молотков, разрушающих структуру всего полотна.

Савичев заверил, что Рязанская область готова применять все эффективные инновации. В частности, в этом году больше 40 километров отремонтируют с применением ресайклинга, еще около 35 — с добавлением в смесь полимерных вяжущих.

Также для участников форума организовали выставку техники и экскурсию с демонстрацией некоторых технологий. Организаторы отмечают, что проект нацелен на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры и на внедрение новых технологий в процессы дорожного строительства.