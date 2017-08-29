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17:24, 29 августа 2017 833
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Рязанские дорожники обменялись передовым опытом

Рязанские дорожники обменялись передовым опытом

Рязанские дорожники обменялись опытом применения передовых методов ремонта. Во вторник, 29 августа, на одном из городских асфальтобетонных заводов прошел форум «Современные технологии — современные дороги». Его участниками стали больше 200 человек: руководители и сотрудники профильных организаций, эксперты, общественники.

Инициатива проведения форума принадлежит коллективу компании Vellcom Group. Машинист асфальтоукладочного комплекса Александр Крысанов открыл мероприятие по скайпу прямо с рабочего участка и рассказал, что идея собрать коллег и поделиться опытом возникла после успешного применения технологии холодного ресайклинга (переработки с включением добавок и повторного использования снимаемого с дороги старого асфальта). Форум соответствует позиции главы региона Николая Любимова, призывающего привести дороги Рязанской области в нормативное состояние.

И.о. зампреда регионального правительства Андрей Савичев напомнил, что работы в этом направлении еще много. «Чем больше дорог мы ремонтируем — а до конца года мы планируем отремонтировать порядка 330 километров, — тем больше обращений мы получаем: люди просят, чтобы мы привели все дороги в порядок, — отметил он. — Работы у нас, коллеги, просто непочатый край». Вице-мэр Андрей Ульянов добавил, что в Рязани активно ремонтируют не только дороги, но и дворы.

На форуме выступили представители ряда компаний, занимающихся проектированием дорог, производством материалов и собственно ремонтом. Среди них был Пауль Михали из швейцарской фирмы Ammann, которая строит асфальтобетонные заводы и выпускает оборудование. Он рассказал об использовании лазера в геодезии, а также технологии ликвидации ям без фрез и отбойных молотков, разрушающих структуру всего полотна.

Савичев заверил, что Рязанская область готова применять все эффективные инновации. В частности, в этом году больше 40 километров отремонтируют с применением ресайклинга, еще около 35 — с добавлением в смесь полимерных вяжущих.

Также для участников форума организовали выставку техники и экскурсию с демонстрацией некоторых технологий. Организаторы отмечают, что проект нацелен на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры и на внедрение новых технологий в процессы дорожного строительства.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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