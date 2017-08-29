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12:02, 29 августа 2017 154
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В Рязани началась передача избиркомам бюллетеней на губернаторских выборах

В Рязани началась передача избиркомам бюллетеней на губернаторских выборах

В Рязани началась передача территориальным избиркомам бюллетеней для губернаторских выборов. Процедура проходит во вторник, 29 августа, в областной типографии.

Пачки под роспись выдают представители региональной комиссии в присутствии полицейских и представителей кандидатов. Также руководители ТИК получают защитные марки для голосующих по месту пребывания, информационные плакаты, которые разместят на участках, и бюллетени для местных выборов.

Всего на губернаторских выборах будет использоваться 938 400 бюллетеней. Типография напечатала больше с учетом отладки оборудования. Лишние бланки уничтожили на месте параллельно с выдачей нужных.

Процедура завершится до конца дня.

Выборы назначены на 10 сентября.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

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