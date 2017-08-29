В Рязани началась передача избиркомам бюллетеней на губернаторских выборах

В Рязани началась передача территориальным избиркомам бюллетеней для губернаторских выборов. Процедура проходит во вторник, 29 августа, в областной типографии.
Пачки под роспись выдают представители региональной комиссии в присутствии полицейских и представителей кандидатов. Также руководители ТИК получают защитные марки для
Всего на губернаторских выборах будет использоваться 938 400 бюллетеней. Типография напечатала больше с учетом отладки оборудования. Лишние бланки уничтожили на месте параллельно с выдачей нужных.
Процедура завершится до конца дня.
Выборы назначены на 10 сентября.