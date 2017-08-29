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12:20, 29 августа 2017 97
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Строительство школы в Горроще вынесут на слушания

Строительство школы в Горроще вынесут на слушания

Строительство школы в Горроще обсудят с рязанцами. Городская дума опубликовала проект решения о назначении публичных слушаний по изменению Генерального плана. Они предполагают перевод участка по адресу: улица Полетаева, дом №14 — в зону многоэтажного жилья из общественно-жилой.

Напомним, на указанном участке, где сейчас располагается школа-интернат №1, планируют построить школу на 1 100 мест. Ранее в администрации Рязани отмечали необходимость указанных изменений в Генплан.

Дату слушаний дума определит позже.


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