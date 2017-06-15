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9:53, 15 июня 2017 672
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Рязанский интернат №1 решили снести как аварийный

Рязанский интернат №1 решили снести как аварийный

Рязанский интернат №1 на улице Полетаева решили снести как аварийный. Не подлежащими ремонту признаны учебный и малый спальный корпуса 1962 года, сообщили RZN.info в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление образования. По его информации, в завершившемся учебном году все занятия проводились в пристройке к учебному корпусу и в помещениях большого спального корпуса.

Зимой учреждение стало филиалом школы-интерната №2 на улице Космонавтов. Реорганизация предусматривает постепенный перевод воспитанников из Горрощи на Приокский или в близлежащие школы.

В этом году в двух интернатах учились 454 ребенка, из них 291 — в первом.

Напомним, на месте интерната планируют построить школу на 1 100 мест. Как отметили в управлении, ее открытие позволит ликвидировать вторую смену в пяти других школах Горрощи и обеспечить местами всех детей из районов интенсивной застройки, в частности, улиц Стройкова, Татарской, 4-й Линии.

Сроки сноса и строительства на данный момент не определены.


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