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20:30, 26 августа 2017 184
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На улице Чкалова загорелась «семерка». Видео

На улице Чкалова загорелась «семерка». Видео

В Рязани на улице Чкалова загорелся автомобиль ВАЗ-2107. Видео с места происшествия опубликовал пользователь группы «Подслушано у Водителей в Рязани».

Инцидент произошел вечером в субботу, 26 августа. Официальная информация о пожаре появится позднее.


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