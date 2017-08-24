Следственный комитет заинтересовался ситуацией в Касимовской ЦРБ после критики Путина

Следственный комитет начал проверку ситуации с медикаментами и расходными материалами в Касимовской ЦРБ после критики Путина. Об этом сообщил
«Сегодня в сети Интернет размещена информация о том, что в ходе рабочей встречи с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в Касимовской ЦРБ, где пациенты не только сами покупают медикаменты, но и приобретают ватные диски, зеленку, йод и бинты», — говорится в сообщении.
По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой могут возбудить уголовное дело.
Напомним, на личной встрече с врио губернатора в четверг, 24 августа, глава государства