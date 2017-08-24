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19:00, 24 августа 2017 1 249
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Следственный комитет заинтересовался ситуацией в Касимовской ЦРБ после критики Путина 2

Следственный комитет заинтересовался ситуацией в Касимовской ЦРБ после критики Путина

Следственный комитет начал проверку ситуации с медикаментами и расходными материалами в Касимовской ЦРБ после критики Путина. Об этом сообщил сайт регионального управления ведомства.

«Сегодня в сети Интернет размещена информация о том, что в ходе рабочей встречи с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в Касимовской ЦРБ, где пациенты не только сами покупают медикаменты, но и приобретают ватные диски, зеленку, йод и бинты», — говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой могут возбудить уголовное дело.

Напомним, на личной встрече с врио губернатора в четверг, 24 августа, глава государства рассказал, что пациенты Касимовской ЦРБ вынуждены сами покупать не только все лекарства, но и такие вещи, как бинты и ватные диски. «Это недопустимая вещь», — заявил президент, попросив Любимова решить вопрос «как можно быстрее». «Конечно», — ответил тот.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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