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15:35, 24 августа 2017 633
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Путин пожаловался на касимовскую больницу 1

Путин пожаловался на касимовскую больницу

Президент России Владимир Путин поручил врио рязанского губернатора Николаю Любимову разобраться с ситуацией в касимовской ЦРБ. На личной встрече в четверг, 24 августа, глава государства рассказал, что пациенты вынуждены сами покупать не только все лекарства, но и такие вещи, как бинты и ватные диски.

«Это недопустимая вещь», — заявил президент, попросив Любимова решить вопрос «как можно быстрее». «Конечно», — ответил тот.

Также Путин призвал врио губернатора обратить внимание на качество дорог, транспортное обслуживание, газификацию и другие проблемы, которые волнуют рязанцев.


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