Путин пожаловался на касимовскую больницу

Президент России Владимир Путин поручил врио рязанского губернатора Николаю Любимову разобраться с ситуацией в касимовской ЦРБ. На личной встрече в четверг, 24 августа, глава государства рассказал, что пациенты вынуждены сами покупать не только все лекарства, но и такие вещи, как бинты и ватные диски.
«Это недопустимая вещь», — заявил президент, попросив Любимова решить вопрос «как можно быстрее». «Конечно», — ответил тот.
Также Путин призвал врио губернатора обратить внимание на качество дорог, транспортное обслуживание, газификацию и другие проблемы, которые волнуют рязанцев.