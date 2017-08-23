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21:42, 23 августа 2017 80
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Спасение девочки от сенбернара в Касимове попало на видео

Спасение девочки от сенбернара в Касимове попало на видео

Фото: Pixabay.com

Спасение девочки от сенбернара в Касимове попало на видео. Съемку с камеры видеонаблюдения «Касимову ТВ» предоставило местное отделение Приобанка.

На кадрах видно, как собака тащит девочку, а полицейский Александр Белов отбивает ее от сенбернара и сажает в машину.

После инцидента собаку усыпили, а девочку отвезли в больницу, где ей обработали раны и сделали прививку.

«Второпях даже мотор сначала забыл заглушить. Подбежал к собаке и ударил ее ногой, чтобы отвлечь внимание от жертвы. В это время мать девочки и моя жена, которая прибежала из офиса, услышав крики, уже оттаскивали девочку. Они вызвали полицию и „скорую“. А я в это время боролся с псом. Чтобы удержать его на месте даже пришлось сесть на него верхом», — рассказывал ранее Белов.


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6 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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