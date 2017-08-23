Спасение девочки от сенбернара в Касимове попало на видео. Съемку с камеры видеонаблюдения «
На кадрах видно, как собака тащит девочку, а полицейский Александр Белов отбивает ее от сенбернара и сажает в машину.
После инцидента собаку усыпили, а девочку отвезли в больницу, где ей обработали раны и сделали прививку.
«Второпях даже мотор сначала забыл заглушить. Подбежал к собаке и ударил ее ногой, чтобы отвлечь внимание от жертвы. В это время мать девочки и моя жена, которая прибежала из офиса, услышав крики, уже оттаскивали девочку. Они вызвали полицию и „скорую“. А я в это время боролся с псом. Чтобы удержать его на месте даже пришлось сесть на него верхом», —