Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 18 августа 2017 1 112
 0    0

В Касимове сенбернар напал на девочку

В Касимове сенбернар напал на девочку

Фото: Pixabay.com

В Касимове сенбернар напал на девочку. Ребенка спас проезжавший мимо полицейский, сообщил сайт ИД «Пресса».

Случай произошел утром в пятницу, 18 августа. Девочка 6-7 лет шла за руку с матерью по тротуару. Собака внезапно бросилась на ребенка и повалила его на землю

«Второпях даже мотор сначала забыл заглушить, — вспоминает старший лейтенант Александр Белов — Подбежал к собаке и ударил ее ногой, чтобы отвлечь внимание от жертвы. В это время мать девочки и моя жена, которая прибежала из офиса, услышав крики, уже оттаскивали девочку. Они вызвали полицию и „скорую“. А я в это время боролся с псом. Чтобы удержать его на месте даже пришлось сесть на него верхом».

Александр считает, что ничего особенного не совершил, просто выполнил свой гражданский и отцовский долг: у него самого дочка примерно такого же возраста.

Девочку отвезли в больницу, где ей обработали раны и сделали прививку. Собаку усыпили. Ее хозяин рассказал, что держал восьмилетнего пса в вольере и делал ему все необходимые прививки. Рано утром в день нападения на ребенка животное сбежало.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:06, 18 августа 2017
В Касимове сенбернар напал на девочку
11:40, 18 августа 2017
Оторвавшийся провод парализовал движение на Московском шоссе
11:28, 18 августа 2017
В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на Московском шоссе
10:34, 18 августа 2017
В Рязанской области пропала 23-летняя девушка
10:25, 18 августа 2017
Под Рязанью пенсионер на «Рено» протаранил стоявший на обочине «Форд»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 109
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 173
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 614
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 20 195
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 575
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум