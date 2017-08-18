В Касимове сенбернар напал на девочку. Ребенка спас проезжавший мимо полицейский, сообщил сайт
Случай произошел утром в пятницу, 18 августа. Девочка 6-7 лет шла за руку с матерью по тротуару. Собака внезапно бросилась на ребенка и повалила его на землю
«Второпях даже мотор сначала забыл заглушить, — вспоминает старший лейтенант Александр Белов — Подбежал к собаке и ударил ее ногой, чтобы отвлечь внимание от жертвы. В это время мать девочки и моя жена, которая прибежала из офиса, услышав крики, уже оттаскивали девочку. Они вызвали полицию и „скорую“. А я в это время боролся с псом. Чтобы удержать его на месте даже пришлось сесть на него верхом».
Александр считает, что ничего особенного не совершил, просто выполнил свой гражданский и отцовский долг: у него самого дочка примерно такого же возраста.
Девочку отвезли в больницу, где ей обработали раны и сделали прививку. Собаку усыпили. Ее хозяин рассказал, что держал восьмилетнего пса в вольере и делал ему все необходимые прививки. Рано утром в день нападения на ребенка животное сбежало.