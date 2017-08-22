Вырубка деревьев в Лесопарке законна. Об этом говорится в ответе на запрос, который RZN.info отправил в администрацию города.
С сентября 2013 года участок площадью 2345 квадратных метров находится в долевой собственности двух частных лиц. Как пояснили в администрации, они имеют право вырубать деревья.
Отмечается, что этот участок относится к зоне городских лесов и лесопарков, то есть его не могут использовать для строительства жилья.
Напомним, о вырубке деревьев в Лесопарке сообщили пользователи сети. По дороге к Ореховому озеру рядом с вырубкой появился стенд о продаже и аренде участков. По указанному на баннере номеру корреспонденту RZN.info рассказали, что «территория площадью 1,5 гектара