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12:48, 15 августа 2017 3 168
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В Лесопарке начали вырубать деревья под продажу и аренду участков. Фото 2

В Лесопарке начали вырубать деревья под продажу и аренду участков. Фото

В Лесопарке начали вырубать деревья под продажу и аренду участков. Об этом сообщили пользователи группы «Рязань».

По дороге к Ореховому озеру рядом с вырубкой появился стенд о продаже и аренде участков.

По указанному на баннере номеру корреспонденту RZN.info сообщили, что «территория площадью 1,5 гектара простаивает без дела и „владелец“ согласится на любые условия арендатора». «Только строить жилье на этой территории нельзя», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что готов встретиться и обсудить предложение во второй половине недели.

Согласно публичной кадастровой карте, территория принадлежит городу и относится к зоне для организации отдыха граждан и туризма (не связанных со строительством).

RZN.info направил запрос в администрацию города о прояснении данной ситуации.

Фото из группы «ВКонтакте» «Рязань»


© RZN.info

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