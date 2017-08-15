В Лесопарке начали вырубать деревья под продажу и аренду участков. Фото

В Лесопарке начали вырубать деревья под продажу и аренду участков. Об этом сообщили пользователи группы «
По дороге к Ореховому озеру рядом с вырубкой появился стенд о продаже и аренде участков.
По указанному на баннере номеру корреспонденту RZN.info сообщили, что «территория площадью 1,5 гектара простаивает без дела и „владелец“ согласится на любые условия арендатора». «Только строить жилье на этой территории нельзя», — подчеркнул мужчина.
Он отметил, что готов встретиться и обсудить предложение во второй половине недели.
Согласно публичной кадастровой карте, территория принадлежит городу и относится к зоне для организации отдыха граждан и туризма (не связанных со строительством).
RZN.info направил запрос в администрацию города о прояснении данной ситуации.
Фото из группы «ВКонтакте» «