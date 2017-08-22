Любимов назвал надувательством ситуацию с фестивалем «Прогулка по облакам»

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил зампреду регионального правительства Елене Буняшиной совместно с прокуратурой и региональным УМВД разобраться в ситуации, которая сложилась по итогам фестиваля «Прогулка по облакам». Об этом сообщил
«Надо дать правовую оценку этому мероприятию, — сказал Любимов. — Люди заплатили деньги, а в результате все превратилось в реальное надувательство. Действительно ли была ошибка организаторов фестиваля или это противоправные действия. Надо разобраться в этом вопросе, чтобы объяснить людям ситуацию. Такие вещи влияют на имидж Рязанской области, оставлять это без внимания нельзя».
Напомним, фестиваль «Прогулка по облакам» должен был пройти с 11 по 13 августа на Ореховом озере. В программе были заявлены захватывающие номера и трюки от воздушных гимнастов, перформанс-шоу на семиметровых шестах, прыжки на батутах, музыкальное пиротехническое шоу, а на поле постоянно должны были находиться аэростаты с международных соревнований «Небо России». Главными же музыкальными хэдлайнерами называлась группа «Пицца». В итоге организаторы сначала