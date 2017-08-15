На организаторов фестиваля «Прогулка по облакам» начали писать заявления в прокуратуру

На организаторов «Прогулки по облакам» начали писать заявления в прокуратуру. Участники и арендаторы прошедшего музыкального фестиваля создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой оставляют свои недовольные отзывы и предлагают «обманутым» составить заявления в прокуратуру, ФАС и Роспотребнадзор.

«Пишем заявления, друзья — и арендаторы и гости фестиваля — тогда точно не замнут это дело», — отмечается в группе.

«Прогулка по облакам» должна была пройти с 11 по 13 августа на Ореховом озере. В программе были заявлены захватывающие номера и трюки от воздушных гимнастов, перформанс-шоу на семиметровых шестах, прыжки на батутах, музыкальное пиротехническое шоу, а на поле постоянно должны были находиться аэростаты с международных соревнований «Небо России». Главными же музыкальными хэдлайнерами называлась группа «Пицца».

В итоге организаторы сначала задержали открытие фестиваля «Прогулка по облакам», а затем вовсе отменили третий день «праздника».

«Поехали из другого города посмотреть на шары, о которых было заявлено на сайте. Купили 2 билета на вход на фестиваль (2850 рублей каждый) и на размещение палатки (также на 3 дня 1200р). По приезду, были в шоке от того, что мы заплатили, чтобы просто постоять на практически пустом поле. Было около 20 палаток, 3-4 палатки с едой и никаких развлечений. Обещанного свечения не было. В воскресенье к нам подошёл охранник и сказал, что фестиваль закрылся, мол не откупились они», — рассказала Светлана Ширяева.

Маргарита Якушкина отмечает, что обещанной программы на фестивале не было: «ни показательных прыжков с парашютом, ничего, из заявленных 25 кафе были только шашлыки, шаурма, кофе без продавца и мороженое».

Как рассказала Наталья Мальцева из Москвы, организаторы не смогли организовать и трансфер гостей, однако потраченные деньги до сих пор не вернули.

«Общалась с дамой на „горячей линии“. Она во всех красках расписала, как все будет замечательно: много людей, фудкортов, музыки, воздушных шаров и парапланов. С ее же помощью определились с трансфером — довезут туда-обратно на „комфортабельном автобусе“. Сразу же через сайт приобрела билеты на фестиваль и трансфер, оплатив 6300 рублей. С тех пор от них не было ни звонков, ни писем на „электронку“. Звонила и писала сама, оставляла звуковые сообщения на голосовой ящик — ответов не последовало… ни накануне, ни в день поездки. Мы с мужем написали письма на возврат средств, но ответы были формальными», — отметила она.

Однако в числе обманутых оказались не только гости, но и партнеры фестиваля.

«Я оплатила 10 000 рублей, по просьбе организаторов переведя на карту Сбербанка физического лица. После оплаты я выслала свои реквизиты (у меня ИП), но ни договора, ни писем больше не получила. Мне обещали в мае не только классное мероприятие, но и 10 тысяч гостей на поле. В итоге — мои сотрудники приехали на поле 11-го августа к 8:30 утра, я с мужем и маленьким ребенком приехала 11-го из Тулы. Никаких продаж за день не было, как и гостей. Ни одного шара воздушного (ради которых мы и приехали всей семьей), так же не было. Организаторы пообещали вернуть мне в понедельник, однако писать расписку отказались», — рассказала в группе Валентина Баланцева.

По словам Ольги Высоцкой, она оплатила 7000 рублей за арендуемое место. После оплаты договора ей не выслали реквизиты для его составления.

«Нам обещали трафик посетителей от 15 тысяч человек. Изначально организатора заявили большую палатку с окнами для участников, но и этого не выполнили. На наш вопрос, а где обещанное? Организаторы говорили, что участников „Арт-базара“ оказалось меньше намеченного и они приняли решение уменьшить площадь», — отметила она.

Сами организаторы сначала стирали негативные комментарии из группы «ВКонтакте», а затем удалили и сам «паблик». Официальный сайт фестиваля также прекратил свое существование. Один из организаторов фестиваля Анастасия Русских пообещала дать комментарий по поводу отмены «третьего дня и возврата билетов», однако связаться с ней до сих пор не удалось.