Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:40, 21 августа 2017 78
 0    0

Рязанский бизнесмен пустит правительственную премию в дело

Рязанский бизнесмен пустит правительственную премию в дело

Рязанский бизнесмен Олег Свирин потратит премию Правительства России на развитие своих проектов. Об этом он заявил RZN.info в понедельник, 21 августа. «На запуск нового проекта этой суммы, конечно, не хватит, но можно будет провести какие-то улучшения», — сказал предприниматель. Свирин признался, что ему приятно удостоиться такой награды: «Любое поощрение, даже моральное, это всегда хорошо».

Напомним, в субботу правительство опубликовало распоряжение о присуждении рязанцу ежегодной премии в сфере туризма за комплекс «В некотором царстве». Премии по 1 млн рублей получат 10 человек. Награждение приурочат к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Кто и где будет вручать премию, Свирину пока не сообщили.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:40, 21 августа 2017
Рязанский бизнесмен пустит правительственную премию в дело
9:07, 21 августа 2017
ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»
21:51, 20 августа 2017
Медведев присудил рязанскому бизнесмену миллион за создание «В некотором царстве» 7
12:17, 20 августа 2017
Среднюю рязанскую квартиру можно обменять на 12 «квадратов» в Москве — исследование
13:38, 19 августа 2017
Для рязанского ЖК «Аэробус» нашли инвестора
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 34 560
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 225
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 294
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
19:27, 7 августа 2017 14 367
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
20:10, 13 августа 2017 13 077
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум