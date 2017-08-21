Рязанский бизнесмен пустит правительственную премию в дело

Рязанский бизнесмен Олег Свирин потратит премию Правительства России на развитие своих проектов. Об этом он заявил RZN.info в понедельник, 21 августа. «На запуск нового проекта этой суммы, конечно, не хватит, но можно будет провести какие-то улучшения», — сказал предприниматель. Свирин признался, что ему приятно удостоиться такой награды: «Любое поощрение, даже моральное, это всегда хорошо».
Напомним, в субботу правительство опубликовало распоряжение о присуждении рязанцу
Кто и где будет вручать премию, Свирину пока не сообщили.