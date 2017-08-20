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21:51, 20 августа 2017 742
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Медведев присудил рязанскому бизнесмену миллион за создание «В некотором царстве»

Медведев присудил рязанскому бизнесмену миллион за создание «В некотором царстве»

В среду, 16 августа, Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждение премии в размере одного миллиона рублей рязанскому бизнесмену Олегу Свирину за инвестиционный проект по созданию туристской инфраструктуры «В некотором царстве». Документ официально опубликован на сайте правительства России.

Отмечается, что на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 23 проекта. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.

Премии за достижения в области туризма присудили десяти авторам проектов, в том числе и Свирину.

Фото из группы «В некотором царстве» «ВКонтакте»


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