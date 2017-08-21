Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками. Снимки опубликовал сайт издательства «
Автомобиль
В машине
По предварительным данным, мужчины приехали порыбачить.
Фото издательства «
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Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками. Снимки опубликовал сайт издательства «
Автомобиль
В машине
По предварительным данным, мужчины приехали порыбачить.
Фото издательства «
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