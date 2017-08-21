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13:26, 21 августа 2017 1 073
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Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками

Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками

Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками. Снимки опубликовал сайт издательства «Пресса» в понедельник, 21 августа.

Автомобиль вытащили из реки утром в воскресенье, 20 августа. В подъеме участвовали одна единица техники, четыре водолаза, три пожарных автомобиля и семеро спасателей.

В машине нашли тела двоих москвичей. Следователи заинтересовались их гибелью.

По предварительным данным, мужчины приехали порыбачить.

Фото издательства «Пресса»


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