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9:58, 20 августа 2017 56
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Четверо пострадавших во время резни в Сургуте остались в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших во время резни в Сургуте остались в тяжелом состоянии

Четыре из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте находятся в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс».

«У одного человека сохраняется крайне тяжелое состояние. Три пациента в тяжелом стабильном состоянии, без ухудшений. Двое — в состоянии средней тяжести», — отметил собеседник агентства из окружного травматологического центра.

Напомним, в субботу, 19 августа, в Сургуте мужчина в маске поранил восемь прохожих ножом. Полицейские задержали и ликвидировали нападавшего.

Резню устроил 19-летний Артур Гаджиев, отец которого давно находится на заметке у силовиков как экстремист.

Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ (запрещена в России).


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