Четверо пострадавших во время резни в Сургуте остались в тяжелом состоянии

Четыре из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте находятся в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает «
«У одного человека сохраняется крайне тяжелое состояние. Три пациента в тяжелом стабильном состоянии, без ухудшений. Двое — в состоянии средней тяжести», — отметил собеседник агентства из окружного травматологического центра.
Напомним, в субботу, 19 августа, в Сургуте мужчина в маске
Резню устроил 19-летний Артур Гаджиев, отец которого давно находится на заметке у силовиков как экстремист.
Ответственность за произошедшее