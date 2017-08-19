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12:32, 19 августа 2017 68
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В Сургуте мужчина поранил восемь прохожих ножом. Видео задержания

В Сургуте мужчина поранил восемь прохожих ножом. Видео задержания

В Сургуте мужчина в маске поранил восемь прохожих ножом. Полицейские задержали и ликвидировали нападавшего, передает «RT на русском».

«19 августа 2017 года около 11:20 по местному времени в Сургуте неизвестный мужчина, вооружённый ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован», — сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Отмечается, что прохожие получили ранения разной тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители выясняют личность и мотивы злоумышленника и проверяют информацию о том, мог ли нападавший страдать психическим расстройством.

Некоторые СМИ сообщают, что преступников было несколько. Эту информацию официально пока не подтвердили.


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