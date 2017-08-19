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11:53, 19 августа 2017 690
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Участница шоу «Танцы на ТНТ» записала видеообращение к рязанцам

Участница шоу «Танцы на ТНТ» записала видеообращение к рязанцам

Участница шоу «Танцы на ТНТ» Анна Вишнякова записала видеообращение к рязанцам. Ролик появился в сообществе «ТНТ Рязань» «ВКонтакте».

Девушка пригласила рязанцев на онлайн-марафон от ТНТ в честь нового сезона «Танцев». На площади Победы в субботу, 19 августа, Вишнякова проведет мастер-класс. Его покажут в прямом эфире «ВКонтакте». Как отметила девушка, это позволит рязанцам показать себя на всю страну.

Начало в 13 часов.

Напомним, в третьем сезоне проекта участвовали рязанские танцоры Максим Павлов, Галина Кобзева, Сергей Афанасов и Алена Виноградова. Также в шоу попали юные рязанцы. В июне 2017 года рязанский хореограф Евгений Осотин начал готовить своих воспитанников к проекту.


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