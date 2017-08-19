Участница шоу «Танцы на ТНТ» записала видеообращение к рязанцам

Участница шоу «Танцы на ТНТ» Анна Вишнякова записала видеообращение к рязанцам. Ролик появился в сообществе «
Девушка пригласила рязанцев на
Начало в 13 часов.
Напомним, в третьем сезоне проекта участвовали рязанские танцоры
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Участница шоу «Танцы на ТНТ» Анна Вишнякова записала видеообращение к рязанцам. Ролик появился в сообществе «
Девушка пригласила рязанцев на
Начало в 13 часов.
Напомним, в третьем сезоне проекта участвовали рязанские танцоры
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