В Соколовке пропал 27-летний мужчина

В поселке Соколовка пропал 27-летний Сергей Артемов. Об этом RZN.info сообщила его супруга.
Примерно в 22:30 в воскресенье, 13 августа, мужчина вышел из дома по улице 2-ой Прудной, дом №1, и пошел к родителям за продуктами и лекарствами. Он забрал необходимые вещи, но домой не вернулся. С 13 августа о мужчине ничего неизвестно. Телефон он оставил дома.
Женщина уже обращалась в поисково-спасательный отряд «Liza Alert» и полицию.
Был одет: темная «олимпийка», темные спортивные штаны и кроссовки.
Приметы: светлые волосы, шрам между бровей, на руках и на ногах имеются пигментные пятна.
Всех, кому известно что-либо о пропавшем, попросили обращаться по номеру: