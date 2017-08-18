Создание в Рязанской области двух памятников природы обсудят с местными жителями

В Рязанской области обсудят с местными жителями создание двух памятников природы регионального значения. В четверг, 17 августа, официально опубликованы сообщения РГУ о публичных слушаниях в Клепиках и Касимове.
В первом райцентре 18 сентября представят проект Норинского леса. Он расположен в полутора километрах севернее деревни Норино. Слушания пройдут в актовом зале районной администрации (площадь Ленина, дом №1) начало в 14 часов. С 18 августа там будут доступны материалы проекта, телефон: 8 (49142) 2-63-08.
Общественное обсуждение в Касимове назначено на полдень 26 сентября. В малый зал районной администрации (улица Ленина, дом №9-а) приглашают тех, кому интересно создание памятника природы «Сынтульское озеро-пруд», в состав которого войдут как сам водоем, так и прибрежные леса. Ознакомиться с материалами можно будет с 27 августа там же, телефон: 8 (49131) 2-22-45.
Письменные предложения по созданию памятников природы будут принимать до самих слушаний в РГУ: Рязань, улица Свободы, дом №46.
Согласно объявлениям, паспорта памятников передадут на утверждение до конца года.
Напомним, ранее министр природопользования области Сергей Карабасов сообщал, что