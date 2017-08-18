Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:14, 18 августа 2017 629
 0    0

Создание в Рязанской области двух памятников природы обсудят с местными жителями

Создание в Рязанской области двух памятников природы обсудят с местными жителями

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области обсудят с местными жителями создание двух памятников природы регионального значения. В четверг, 17 августа, официально опубликованы сообщения РГУ о публичных слушаниях в Клепиках и Касимове.

В первом райцентре 18 сентября представят проект Норинского леса. Он расположен в полутора километрах севернее деревни Норино. Слушания пройдут в актовом зале районной администрации (площадь Ленина, дом №1) начало в 14 часов. С 18 августа там будут доступны материалы проекта, телефон: 8 (49142) 2-63-08.

Общественное обсуждение в Касимове назначено на полдень 26 сентября. В малый зал районной администрации (улица Ленина, дом №9-а) приглашают тех, кому интересно создание памятника природы «Сынтульское озеро-пруд», в состав которого войдут как сам водоем, так и прибрежные леса. Ознакомиться с материалами можно будет с 27 августа там же, телефон: 8 (49131) 2-22-45.

Письменные предложения по созданию памятников природы будут принимать до самих слушаний в РГУ: Рязань, улица Свободы, дом №46.

Согласно объявлениям, паспорта памятников передадут на утверждение до конца года.

Напомним, ранее министр природопользования области Сергей Карабасов сообщал, что оба памятника создадут в октябре.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:50, 18 августа 2017
В субботу в Рязанской области потеплеет до +31 градуса
14:14, 18 августа 2017
Создание в Рязанской области двух памятников природы обсудят с местными жителями
15:40, 17 августа 2017
В пятницу в Рязанской области ожидается переменная облачность
15:30, 17 августа 2017
Синоптик сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита
15:27, 17 августа 2017
В течение ближайших часов на Землю обрушится магнитная буря
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 220
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 192
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 627
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 20 213
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 592
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум