«Первый» канал рассказал о будущем программ КВН, «Вечерний Ургант» и «Что? Где? Когда?». Интерес к передачам возник после того, как Юлия Меньшова
«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — сообщила пресс-служба канала.
Также там рассказали, что «все в порядке» с программами «Кто хочет стать миллионером», «Доброе утро», «Смак» и «Время».
«В пресс-службе также призвали СМИ не выдавать желаемое за действительное», — отметило издание.
Фото из официальной группы шоу «