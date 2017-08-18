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14:59, 18 августа 2017 899
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«Первый» канал рассказал о будущем программ КВН, «Вечерний Ургант» и «Что? Где? Когда?» 1

«Первый» канал рассказал о будущем программ КВН, «Вечерний Ургант» и «Что? Где? Когда?»

«Первый» канал рассказал о будущем программ КВН, «Вечерний Ургант» и «Что? Где? Когда?». Интерес к передачам возник после того, как Юлия Меньшова заявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», пишет «Газета.ру».

«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — сообщила пресс-служба канала.

Также там рассказали, что «все в порядке» с программами «Кто хочет стать миллионером», «Доброе утро», «Смак» и «Время».

«В пресс-службе также призвали СМИ не выдавать желаемое за действительное», — отметило издание.

Фото из официальной группы шоу «Вечерний Ургант» «ВКонтакте»


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