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21:38, 16 августа 2017 505
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Юлия Меньшова заявила о закрытии передачи «Наедине со всеми»

Юлия Меньшова заявила о закрытии передачи «Наедине со всеми»

Телеведущая Юлия Меньшова заявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», которая выходила на «Первом» канале. «Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», — написала она в своем Instagram.

Меньшова отметила, что за четыре года было снято 600 выпусков, и это была «очень трудная, но бесконечно интересная работа». «Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество», — добавила телеведущая.

Кроме того, она подчеркнула, что не уходит с «Первого» канала.


Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше 😂😂😂 Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память 😍Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки 👆🏻Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку💪🏻И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! 😘❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

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