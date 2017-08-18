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13:23, 18 августа 2017 169
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Медведев выделил 70 миллионов на новый корпус рязанского Театра на Соборной

Медведев выделил 70 миллионов на новый корпус рязанского Театра на Соборной

Правительство России выделило средства своего резервного фонда на реконструкцию рязанского Театра на Соборной. Решение принято на заседании в четверг, 17 августа, сообщил сайт органа власти. Также деньги получат учреждения культуры в Кирове, Ижевске и Комсомольске-на-Амуре.

«За счет резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырех театров, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. — Все это театры, которые действуют, работают в провинции, что особенно важно для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство».

Театру на Соборной выделили 68,9 млн рублей, уточнили RZN.info в областном минкульте в пятницу. Отметим, эта сумма указана в профильной региональной программе как ожидаемая к поступлению из федеральной казны. Сама область выделила на реконструкцию 29,5 млн.

Реконструкция предусматривает замену хозяйственной части, рассказали RZN.info в театре. До конца 2017 года рассчитывают снести существующий одноэтажный корпус и провести археологические работы, затем на его месте построят новое двухэтажное здание в стилистике основного.

Напомним, в июле правительство выделило 150 млн из резервного фонда на строительство в Рязани больницы скорой помощи.


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