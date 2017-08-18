Медведев выделил 70 миллионов на новый корпус рязанского Театра на Соборной

Правительство России выделило средства своего резервного фонда на реконструкцию рязанского Театра на Соборной. Решение принято на заседании в четверг, 17 августа, сообщил
«За счет резервного фонда мы помогаем, как и планировалось, завершить строительство, реконструкцию и оборудование четырех театров, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. — Все это театры, которые действуют, работают в провинции, что особенно важно для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство».
Театру на Соборной выделили 68,9 млн рублей, уточнили RZN.info в областном минкульте в пятницу. Отметим, эта сумма указана в профильной региональной программе как ожидаемая к поступлению из федеральной казны. Сама область
Реконструкция предусматривает замену хозяйственной части, рассказали RZN.info в театре. До конца 2017 года рассчитывают снести существующий одноэтажный корпус и провести археологические работы, затем на его месте построят
Напомним, в июле правительство выделило