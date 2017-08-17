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14:20, 17 августа 2017 887
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Украинский сайт поглумился над смертью Веры Глаголевой

Украинский сайт поглумился над смертью Веры Глаголевой

Фото: © RZN.info / Леся Байкова

Заблокированный Роскомнадзором украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью Веры Глаголевой, пишет «Российская газета».

На странице скандального ресурса в Facebook появилось сообщение, в котором авторы «предположили», что поскольку Глаголева «поддерживала агрессию России против Украины» и «потом нарушила государственную границу», то и болезнь, погубившая Веру Витальевну на 62-м году жизни — ей за то «кара».

Вера Глаголева попала в немилость администрации сайта после того, как в 2016 году приняла участие в крымском фестивале Боспорские агоны.

Ситуацию прокомментировал Иосиф Кобзон. Он резко осудил подобные высказывания и назвал авторов поста мракобесами. «Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий», — приводит слова Кобзона РИА Новости.

Напомним, народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа в одной из немецких клиник. Прощание с актрисой состоится в субботу, 19-го, в Центральном доме кино в Москве. О месте похорон пока не сообщается.


© RZN.info

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