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16:04, 16 августа 2017 7 198
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Умерла актриса Вера Глаголева

Умерла актриса Вера Глаголева

Актриса Вера Глаголева умерла на 62 году жизни. Об этом «РИА Новости» сообщила ее подруга Лариса Гузеева.

По данным источника «МК», причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Актриса умерла в США.

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Также она сняла шесть фильмов в качестве режиссера, была сценаристом и продюсером.

В январе 2015 года Глаголева приезжала в Рязань на предпремьерный показ своего фильма «Две женщины». В интервью корреспонденту RZN.info она пожаловалась на нехватку времени, после чего более получаса рассказывала о своем творчестве.

Фото Kinopoisk


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