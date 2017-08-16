Умерла актриса Вера Глаголева

Актриса Вера Глаголева умерла на 62 году жизни. Об этом «
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Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.
Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».
Также она сняла шесть фильмов в качестве режиссера, была сценаристом и продюсером.
В январе 2015 года Глаголева
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