Родители погибшего «пьяного» мальчика отказались от эксгумации

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Семья шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, отказалась от эксгумации его тела. Об этом в среду, 16 августа, «РИА Новости» сообщил адвокат потерпевших Виктор Данильченко.
«Мы решили отказаться от проведения процедуры эксгумации тела, поскольку после долгих совещаний пришли к выводу, что каких-либо достоверных данных она не даст, а при этом семья будет подвергнута серьезному психологическому испытанию», — сказал защитник.
Напомним, авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону.
Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика. По мнению его родителей, спирт могли закачать в печень уже мертвого ребенка. Позже была назначена повторная экспертиза, но она подтвердила результаты первой.
По факту аварии параллельно расследуются два уголовных дела: о самом ДТП и о халатности при проведении экспертизы.