Тело сбитого в Подмосковье мальчика эксгумируют для проверки на опьянение. Об этом сообщает «
23 апреля в Балашихе ехавшая на иномарке местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила 6-летнего ребенка. Мальчик скончался на месте.
Экспертиза установила, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения».
Согласно результатам экспертизы, в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя — смертельная для него доза.
«В настоящее время следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы», — отметили в УМВД.
В отношении 31-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что специалист, который нашел в крови ребенка спиртное,
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, — жена члена ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.