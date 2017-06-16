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16:57, 16 июня 2017 333
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Тело сбитого в Подмосковье мальчика эксгумируют для проверки на опьянение 1

Тело сбитого в Подмосковье мальчика эксгумируют для проверки на опьянение

Тело сбитого в Подмосковье мальчика эксгумируют для проверки на опьянение. Об этом сообщает «РИА Новости».

23 апреля в Балашихе ехавшая на иномарке местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила 6-летнего ребенка. Мальчик скончался на месте.

Экспертиза установила, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения».

Согласно результатам экспертизы, в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя — смертельная для него доза.

«В настоящее время следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы», — отметили в УМВД.

В отношении 31-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что специалист, который нашел в крови ребенка спиртное, не проводил экспертизу.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, — жена члена ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.


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