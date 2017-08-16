Промсвязьбанк опроверг сообщения СМИ о возможных рисках для клиентов

Промсвязьбанк сообщил, что информация,
«Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения информации. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», — заявили в ЦБ на запрос «Ведомостей». Деятельность УК «Альфа Капитал» оценили как попытку информационного давления на другие успешные банки.
«Альфа-банк» продолжает работу с банками «Открытие», «Бин», «
- Рыночная устойчивость банка. Промсвязьбанк входит в число системно-значимых банков, то есть банков, на которые приходится около 60% всей банковской системы. Это означает, что к Промсвязьбанку применяются особые, повышенные меры контроля и заданы также повышенные значения по исполнению нормативов
- Рейтинги. Банк имеет высокие кредитные рейтинги, присвоенные как российскими, так и международными рейтинговыми агентствами: «ВВ-" Standard & Poor’s, «Ba3» Moody’s Investors Service, а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Рейтинговое агентство Эксперт РА 30 июня 2017 года присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне «ruA», что отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой устойчивости.
- Прибыльность. Показатели прибыли банка постоянно улучшаются. По данным РСБУ, чистая прибыль Промсвязьбанка за 1-ое полугодие 2017 года выросла в 2 раза год-к-году и составила 5,1 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (процентные доходы и комиссионные доходы) год-к-году вырос на 27% и составил 30,0 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 19% относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 19,9 млрд руб. Доля чистого безрискового комиссионного дохода в общем операционном доходе банка выросла до 35%, что, в свою очередь, определило показательный 27%-ый рост основного дохода год-к-году.
- Капитал. Банк активно привлекает капитал на финансовых рынках В начале августа Промсвязьбанк разместил выпуск бессрочных еврооблигаций в объеме 500 млн долл. Данные средства после согласования с Банком России будут учтены в расчете достаточности капитала первого уровня. Реализация таких сделок доступна исключительно для крупных банков с хорошей репутацией. Размещение бессрочного выпуска еврооблигаций позволит увеличить норматив достаточности основного капитала примерно на 200 — 300 б.п., что обеспечит повышенный запас прочности и соответствие растущим требованиям к капиталу системно значимых банков в соответствии с Базель-3.
Н1.1. — Норматив достаточности базового капитала банка на 1 июля 2017 года составил 6,7% (требование по Basel-3 — 6,10%). Н1.2. — Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2017 года составил 8,0% (требование по Basel-3 — 7,6%). Н1.0. — Норматив достаточности собственных средств банка на 1 июля 2017 года составил 13,6% (требование по Basel-3 — 9,6%).
Как сообщили представители организации, Промсвязьбанк с запасом выполняет все требования ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.
Таким образом, Промсвязьбанк с запасом выполняет все требования ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.