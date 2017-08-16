Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:14, 16 августа 2017 406

Промсвязьбанк опроверг сообщения СМИ о возможных рисках для клиентов

Промсвязьбанк опроверг сообщения СМИ о возможных рисках для клиентов

Промсвязьбанк сообщил, что информация, появившаяся утром в федеральных СМИ, является недостоверной. «Письмо УК „Альфа Капитал“ расценивается как пример недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов», — отметили в пресс-релизе финансовой организации.

«Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения информации. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», — заявили в ЦБ на запрос «Ведомостей». Деятельность УК «Альфа Капитал» оценили как попытку информационного давления на другие успешные банки.

«Альфа-банк» продолжает работу с банками «Открытие», «Бин», «Промсвязьбанк» и «МКБ» в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, отметили в пресс-релизе. Финансовые показатели и рейтинги Промсвязьбанка отражают его устойчивое положение:

  • Рыночная устойчивость банка. Промсвязьбанк входит в число системно-значимых банков, то есть банков, на которые приходится около 60% всей банковской системы. Это означает, что к Промсвязьбанку применяются особые, повышенные меры контроля и заданы также повышенные значения по исполнению нормативов
  • Рейтинги. Банк имеет высокие кредитные рейтинги, присвоенные как российскими, так и международными рейтинговыми агентствами: «ВВ-" Standard & Poor’s, «Ba3» Moody’s Investors Service, а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Рейтинговое агентство Эксперт РА 30 июня 2017 года присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне «ruA», что отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой устойчивости.
  • Прибыльность. Показатели прибыли банка постоянно улучшаются. По данным РСБУ, чистая прибыль Промсвязьбанка за 1-ое полугодие 2017 года выросла в 2 раза год-к-году и составила 5,1 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (процентные доходы и комиссионные доходы) год-к-году вырос на 27% и составил 30,0 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 19% относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 19,9 млрд руб. Доля чистого безрискового комиссионного дохода в общем операционном доходе банка выросла до 35%, что, в свою очередь, определило показательный 27%-ый рост основного дохода год-к-году.
  • Капитал. Банк активно привлекает капитал на финансовых рынках В начале августа Промсвязьбанк разместил выпуск бессрочных еврооблигаций в объеме 500 млн долл. Данные средства после согласования с Банком России будут учтены в расчете достаточности капитала первого уровня. Реализация таких сделок доступна исключительно для крупных банков с хорошей репутацией. Размещение бессрочного выпуска еврооблигаций позволит увеличить норматив достаточности основного капитала примерно на 200 — 300 б.п., что обеспечит повышенный запас прочности и соответствие растущим требованиям к капиталу системно значимых банков в соответствии с Базель-3.

Н1.1. — Норматив достаточности базового капитала банка на 1 июля 2017 года составил 6,7% (требование по Basel-3 — 6,10%). Н1.2. — Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2017 года составил 8,0% (требование по Basel-3 — 7,6%). Н1.0. — Норматив достаточности собственных средств банка на 1 июля 2017 года составил 13,6% (требование по Basel-3 — 9,6%).

Как сообщили представители организации, Промсвязьбанк с запасом выполняет все требования ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.

Таким образом, Промсвязьбанк с запасом выполняет все требования ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:25, 16 августа 2017
Прио-Внешторгбанк открыл офис в Шилове
12:14, 16 августа 2017
Промсвязьбанк опроверг сообщения СМИ о возможных рисках для клиентов
10:07, 16 августа 2017
Клиентов четырех крупных российских банков предупредили о рисках
21:50, 15 августа 2017
Россияне стали меньше покупать алкоголь — исследование 1
14:56, 15 августа 2017
В 2018 году сократятся расходы на оборону — Путин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

У молодых рязанцев появился новый путь в ИТ, который не требует технических знаний или опыта работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 31 149
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 914
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 046
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 225
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 183
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Форум