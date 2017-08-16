Клиентов четырех крупных российских банков предупредили о рисках

Аналитики из управляющей компании «Альфа-капитал» сообщили своим клиентам о проблемах, которые могут в скором времени возникнуть в «ФК Открытие», Московском кредитном банке, Промсвязьбанке и Бинбанке. Ситуация в этих финансовых организациях может измениться уже осенью, пишут «
По словам экспертов, информация о проблемах в Промсвязьбанке, Бинбанке, МКБ и «ФК Открытие» поступает как из публичных, так и непубличных источников. В связи с этим они рекомендуют не тянуть и перевести активы в более надежные на их взгляд банки.
Сам «Альфа-капитал» уже закрыл лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовал своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». Все четыре банка входят в рейтинг 15 крупнейших финансовых организаций страны.