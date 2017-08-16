Обсуждение бренда Рязани в дискуссионном клубе прошло без разработчиков. Встреча состоялась во вторник, 15 августа, в кафе «Филин». На обсуждение пришли рязанские блогеры, активисты, журналисты и общественные деятели, всего около 50 человек.

Организатором выступил московский дискуссионный клуб «WTF?».

Как рассказала создатель площадки — Алена Август, с разработчиками бренда она связывалась, но они не дали конкретного ответа.

Правила клуба: «каждый говорит то, что думает и когда считает нужным», — заявила перед дискусией Август, которую открыл создатель группы « Новости Рязани ВКонтакте » Иван Крестьянинов.

По его словам, тема бренда еще обсуждаема.

«Тема сошла с топов, а вопросы остались. В частности: будет ли использоваться логотип в городе, продвигаться как бренд Рязани и сколько потратили на создание», — отметил Крестьянинов.

Он рассказал, что ему бренд не понравился и пользователи его «паблика» в своем большинстве (93%) высказались также против нового логотипа.

Александр Зимин поддержал создателей бренда. По его словам, разработчики приглашали рязанцев обсудить новый бренд, но в дискуссии никто не стал участвовать. «Я лично их знаю и со стороны видел, что они проделали много работы», — заметил Зимин. Третий спикер, дизайнер Алексей Стрельников рассказал, что тоже пытался поучаствовать в создании бренда города.

Полгода назад он написал письмо в администрацию, где представил свой логотип со слоганом «Рязань — моя красавица».

«В нем сплетены три мотива: купола Успенского собора, образ сердца, а также плавные воды Оки, листья березы, навершие над головой девушки напоминает как кокошник, так и шлем (отсылка к славному боевому прошлому города)», — говорится на сайте автора.

«Мне ответили: спасибо за разработку, но решение было принято, что у Рязани будет свой бренд. Тогда я понял, что у разработчиков „хорошая крышка“ и бренд будет разработан и принят без участия рязанцев», — заключил Стрельников.

В ходе обсуждения большинство высказывалось негативно о созданном логотипе.

Так член Союза дизайнеров Кира Рязанова назвала его «шлепком по лицу», Алексей Стрельников «приколом». Бизнес-омбудсмен Егор Бурцев отметил, что бренд должен создаваться с любовью, а бывший глава города Андрей Кашаев подчеркнул, что Рязань достойна не «бренда, а символа», который уже есть у города в виде куполов Успенского собора.

Напомним, бренд Рязани представили 28 июля, хотя входящий в него логотип « утек » в сеть несколькими днями раньше и подвергся резкой критике. На сходство со знаком линии косметики указала министр печати региона Ольга Чуляева. «Единственное, что может считаться по-настоящему оригинальным сегодня — это идея, которую мы несем, причем не сама по себе, а в тесной связи с контекстом и тем, как она развивается и используется», — ответили разработчики .

Также разработчики сообщили , что получили уже 12 заявок на использование бренда. При этом эксперт считает, что использование бренда Рязани могут признать незаконным .

Кроме того, выяснилось, что деньги за бренд получили предыдущие разработчики.