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10:30, 16 августа 2017 2 577
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Обсуждение бренда Рязани в дискуссионном клубе прошло без разработчиков 1

Обсуждение бренда Рязани в дискуссионном клубе прошло без разработчиков

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Обсуждение бренда Рязани в дискуссионном клубе прошло без разработчиков. Встреча состоялась во вторник, 15 августа, в кафе «Филин». На обсуждение пришли рязанские блогеры, активисты, журналисты и общественные деятели, всего около 50 человек.

Организатором выступил московский дискуссионный клуб «WTF?».

Как рассказала создатель площадки — Алена Август, с разработчиками бренда она связывалась, но они не дали конкретного ответа.

Правила клуба: «каждый говорит то, что думает и когда считает нужным», — заявила перед дискусией Август, которую открыл создатель группы «Новости Рязани ВКонтакте» Иван Крестьянинов.

По его словам, тема бренда еще обсуждаема.

«Тема сошла с топов, а вопросы остались. В частности: будет ли использоваться логотип в городе, продвигаться как бренд Рязани и сколько потратили на создание», — отметил Крестьянинов.

Он рассказал, что ему бренд не понравился и пользователи его «паблика» в своем большинстве (93%) высказались также против нового логотипа.

Александр Зимин поддержал создателей бренда. По его словам, разработчики приглашали рязанцев обсудить новый бренд, но в дискуссии никто не стал участвовать. «Я лично их знаю и со стороны видел, что они проделали много работы», — заметил Зимин. Третий спикер, дизайнер Алексей Стрельников рассказал, что тоже пытался поучаствовать в создании бренда города.

Полгода назад он написал письмо в администрацию, где представил свой логотип со слоганом «Рязань — моя красавица».

«В нем сплетены три мотива: купола Успенского собора, образ сердца, а также плавные воды Оки, листья березы, навершие над головой девушки напоминает как кокошник, так и шлем (отсылка к славному боевому прошлому города)», — говорится на сайте автора.

«Мне ответили: спасибо за разработку, но решение было принято, что у Рязани будет свой бренд. Тогда я понял, что у разработчиков „хорошая крышка“ и бренд будет разработан и принят без участия рязанцев», — заключил Стрельников.

В ходе обсуждения большинство высказывалось негативно о созданном логотипе.

Так член Союза дизайнеров Кира Рязанова назвала его «шлепком по лицу», Алексей Стрельников «приколом». Бизнес-омбудсмен Егор Бурцев отметил, что бренд должен создаваться с любовью, а бывший глава города Андрей Кашаев подчеркнул, что Рязань достойна не «бренда, а символа», который уже есть у города в виде куполов Успенского собора.

Напомним, бренд Рязани представили 28 июля, хотя входящий в него логотип «утек» в сеть несколькими днями раньше и подвергся резкой критике. На сходство со знаком линии косметики указала министр печати региона Ольга Чуляева. «Единственное, что может считаться по-настоящему оригинальным сегодня — это идея, которую мы несем, причем не сама по себе, а в тесной связи с контекстом и тем, как она развивается и используется», — ответили разработчики.

Также разработчики сообщили, что получили уже 12 заявок на использование бренда. При этом эксперт считает, что использование бренда Рязани могут признать незаконным.

Кроме того, выяснилось, что деньги за бренд получили предыдущие разработчики.

Позже Артемий Лебедев оценил логотип рязанского бренда. «Надежда есть», — заключил дизайнер.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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