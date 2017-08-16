Обсуждение бренда Рязани в дискуссионном клубе прошло без разработчиков. Встреча состоялась во вторник, 15 августа, в кафе «Филин». На обсуждение пришли рязанские блогеры, активисты, журналисты и общественные деятели, всего около 50 человек.
Организатором
Как рассказала создатель площадки — Алена Август, с разработчиками бренда она связывалась, но они не дали конкретного ответа.
Правила клуба: «каждый говорит то, что думает и когда считает нужным», — заявила перед дискусией Август, которую открыл создатель группы «
По его словам, тема бренда еще обсуждаема.
«Тема сошла с топов, а вопросы остались. В частности: будет ли использоваться логотип в городе, продвигаться как бренд Рязани и сколько потратили на создание», — отметил Крестьянинов.
Он рассказал, что ему бренд не понравился и пользователи его «паблика» в своем большинстве (93%) высказались также против нового логотипа.
Александр Зимин поддержал создателей бренда. По его словам, разработчики приглашали рязанцев обсудить новый бренд, но в дискуссии никто не стал участвовать. «Я лично их знаю и со стороны видел, что они проделали много работы», — заметил Зимин. Третий спикер, дизайнер Алексей Стрельников рассказал, что тоже пытался поучаствовать в создании бренда города.
Полгода назад он написал письмо в администрацию, где представил свой логотип со слоганом «Рязань — моя красавица».
«В нем сплетены три мотива: купола Успенского собора, образ сердца, а также плавные воды Оки, листья березы, навершие над головой девушки напоминает как кокошник, так и шлем (отсылка к славному боевому прошлому города)», — говорится на
«Мне ответили: спасибо за разработку, но решение было принято, что у Рязани будет свой бренд. Тогда я понял, что у разработчиков „хорошая крышка“ и бренд будет разработан и принят без участия рязанцев», — заключил Стрельников.
В ходе обсуждения большинство высказывалось негативно о созданном логотипе.
Так член Союза дизайнеров Кира Рязанова назвала его «шлепком по лицу», Алексей Стрельников «приколом». Бизнес-омбудсмен Егор Бурцев отметил, что бренд должен создаваться с любовью, а бывший глава города Андрей Кашаев подчеркнул, что Рязань достойна не «бренда, а символа», который уже есть у города в виде куполов Успенского собора.
Напомним, бренд Рязани
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