Организаторы «Неба России» открестились от провальной «Прогулки по облакам»

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо России» рассказали RZN.info, что не имеют к провалившемуся фестивалю «Прогулка по облакам» никакого отношения.
«Все договоренности мы расторгли второго июня», — заявил Александр Маврин. Он подчеркнул, что «конечной точкой преткновения» стало желание оргкомитета «Прогулки» сделать платным доступ на площадку со светящимися аэростатами.
«Мы всегда это делали бесплатно. И в этот год нам все зрители в едином порыве скандировали „Спасибо“», — отметил организатор фестиваля воздухоплавания. Александр Маврин подытожил, что не будет давать оценку организации несостоявшегося музыкального фестиваля: «Я не знаю, на что они рассчитывали».
Напомним, фестиваль «Прогулка по облакам» должен был пройти с 11 по 13 августа на Ореховом озере. В программе были заявлены захватывающие номера и трюки от воздушных гимнастов, перформанс-шоу на семиметровых шестах, прыжки на батутах, музыкальное пиротехническое шоу, а на поле постоянно должны были находиться аэростаты с международных соревнований «Небо России». Главными же музыкальными хэдлайнерами называлась группа «Пицца». В итоге организаторы сначала