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12:16, 15 августа 2017 1 923
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Из-за ремонта провалившегося асфальта в нескольких рязанских домах отключили воду

Из-за ремонта провалившегося асфальта в нескольких рязанских домах отключили воду

Фото: Администрация Рязани

Из-за ликвидации ямы в асфальте на перекрестке улиц Урицкого и Электрозаводской в нескольких домах отключили воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Воду временно отключили в домах №106, №108 по улице Новой и в доме №81 по улице Электрозаводской, сообщили RZN.info в «Водоканале»

По данным городского управления энергетики и ЖКХ, асфальт провалился в ночь на вторник, 15 августа, из-за прорыва тепломагистрали.

Специалисты «Водоканала» работают на месте провала. Движение транспорта частично перекрыли, участок огородили знаками.

По предварительной оценке, работы завершат до конца дня.

Напомним, рязанцы обнаружили провал утром во вторник, 15 августа.

Фото администрации Рязани


© RZN.info

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