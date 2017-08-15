Из-за ремонта провалившегося асфальта в нескольких рязанских домах отключили воду

Из-за ликвидации ямы в асфальте на перекрестке улиц Урицкого и Электрозаводской в нескольких домах отключили воду. Об этом сообщили на
Воду временно отключили в домах №106, №108 по улице Новой и в доме №81 по улице Электрозаводской, сообщили RZN.info в «Водоканале»
По данным городского управления энергетики и ЖКХ, асфальт провалился в ночь на вторник, 15 августа, из-за прорыва тепломагистрали.
Специалисты «Водоканала» работают на месте провала. Движение транспорта частично перекрыли, участок огородили знаками.
По предварительной оценке, работы завершат до конца дня.
Напомним, рязанцы
Фото