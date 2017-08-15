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10:09, 15 августа 2017 3 724
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На перекрестке в центре Рязани провалился асфальт

На перекрестке в центре Рязани провалился асфальт

На перекрестке в центре Рязани провалился асфальт. Яму в дорожном полотне на пересечении улиц Электрозаводской и Урицкого обнаружили утром во вторник, 15 августа.

На месте уже работают коммунальные службы.

Отметим, что это уже не первый случай провала дорожного покрытия в Рязани в 2017 году. Так, в мае подобный инцидент произошел на улице Новой. Позже на Кремлевском валу в Рязани образовался уже четвертый по счету провал в асфальте. 3 июля, на улице Соборной провалился тротуар, а 4 июля, в центре Рязани — около цирка. 6 июля яма образовалась на улице Горького, 20 июля — на улице Павлова, 2 августа — на Новой, а также на площади Ленина. Кроме того, на Куйбышевском шоссе в провалившийся асфальт попала легковушка. В начале августа ушел под землю асфальт на улице Новаторов.


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