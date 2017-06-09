Из «Соснового бора» начали вывозить имущество. Видео

Из «Соснового бора» начали вывозить имущество. Об этом сообщил ГТРК «Ока» в пятницу, 9 июня.
В отношении должника началась процедура самореализации имущества. Двери, холодильники, кровати, шкафы и кондиционеры санатория распродают в соседнее оздоровительное учреждение.
Директор санатория «Старица» Екатерина Агеева рассказала, что часть оборудования была приобретена за 150 тысяч рублей. Сумма была перечислена на счет судебных приставов через федеральное казначейство.
«Имущество, которое было арестовано в апреле позволяет погасить задолженность, но пока проводится самореализация не всего имущества, а его части», — отметила ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ управления ФССП России по региону Елизавета Дмитриева.
Напомним, весной за долги в санатории
В ходе расследования дела следователи
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