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17:51, 4 июня 2017 160
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Последнюю жертву стрельбы под Тверью убили за отказ копать себе могилу

Последнюю жертву стрельбы под Тверью убили за отказ копать себе могилу

Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области перед тем, как застрелить одного из мужчин, заставил его копать себе могилу руками. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике машины, припаркованной рядом, обнаружили тело еще одной женщины, передает «РИА Новости».

«Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен», — прокомментировал агентству официальный представитель регионального главка МВД Вадим Левшин.

Одна из девушек смогла спрятаться и позвонила в полицию. Подозреваемого задержали, он был пьян и не пытался скрыться.

Следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщили, что подозреваемого пригласили хозяева дачи, так как он был электриком. Эту информацию опровергли.

«Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, убийство произошло в ночь на воскресенье, 4 июня.


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