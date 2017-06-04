Последнюю жертву стрельбы под Тверью убили за отказ копать себе могилу

Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области перед тем, как застрелить одного из мужчин, заставил его копать себе могилу руками. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике машины, припаркованной рядом, обнаружили тело еще одной женщины, передает «
«Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен», — прокомментировал агентству официальный представитель регионального главка МВД Вадим Левшин.
Одна из девушек
Следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц.
Ранее сообщили, что подозреваемого пригласили хозяева дачи, так как он был электриком. Эту информацию опровергли.
«Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, убийство