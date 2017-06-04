В Тверской области мужчина расстрелял восемь человек

В поселке Редкино Тверской области мужчина расстрелял восемь человек. Его задержали, передает «
Массовое убийство произошло в садоводческом товариществе «50 лет Октября» на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из его участников взял дома оружие и расстрелял из него «своих обидчиков и свидетелей».
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование дела поручено Главному следственному управлению СК России.
В настоящее время нападавший задержан, В ближайшее время с нападавшим на людей мужчиной проведут следственные действия.