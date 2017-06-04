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13:22, 4 июня 2017 164
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Под Тверью нашли тело девятой жертвы московского стрелка

Под Тверью нашли тело девятой жертвы московского стрелка

В садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Тверской области обнаружили девятую жертву бытового конфликта. Тело еще одной женщины было в багажнике машины, передает «РИА Новости».

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что автомобиль стоял у дома, где случилось массовое убийство.

«В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, предварительно, погибло девять человек», — рассказала она.

Официальный представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин пояснил, что мужчина стрелял в людей из 12-калиберного карабина с близкого расстояния, то есть шансов выжить у них не было. Однако некоторым участникам застолья удалось спастись.

Стрелявшего задержали сразу после преступления: он был пьян и не пытался скрыться. Это 45-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.


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