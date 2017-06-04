Под Тверью нашли тело девятой жертвы московского стрелка

В садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Тверской области обнаружили девятую жертву бытового конфликта. Тело еще одной женщины было в багажнике машины, передает «
Представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что автомобиль стоял у дома, где случилось массовое убийство.
«В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, предварительно, погибло девять человек», — рассказала она.
Официальный представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин пояснил, что мужчина
Стрелявшего задержали сразу после преступления: он был пьян и не пытался скрыться. Это 45-летний москвич.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.