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10:47, 16 июня 2017 622
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Еще одна партия решила выдвинуть кандидата в рязанские губернаторы

Еще одна партия решила выдвинуть кандидата в рязанские губернаторы

Еще одна партия решила выдвинуть кандидата в рязанские губернаторы. Собрание регионального отделения на эту тему наметила Партия возрождения России, сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев на заседании в пятницу, 16 июня.

На данный момент выдвинуты два кандидата: врио губернатора Николай Любимов от «Единой России» и депутат облдумы Сергей Пупков от «Справедливой России». До конца недели планируют определиться КПРФ, ЛДПР и Партия роста.

Выборы назначены на 10 сентября. Для регистрации кандидатам потребуется собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов. Это 7% от их общего числа. Таким образом, на выборы могут пройти до 14 претендентов.


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