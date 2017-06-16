Еще одна партия решила выдвинуть кандидата в рязанские губернаторы. Собрание регионального отделения на эту тему наметила Партия возрождения России, сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев на заседании в пятницу, 16 июня.
На данный момент выдвинуты два кандидата: врио губернатора
Выборы назначены на 10 сентября. Для регистрации кандидатам потребуется собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов. Это 7% от их общего числа. Таким образом, на выборы могут пройти до 14 претендентов.