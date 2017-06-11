Ликвидировавших стрелка из Подмосковья силовиков наградят

Сотрудников Росгвардии и МВД, которые ликвидировали стрелявшего в людей жителя подмосковного Кратово, представят к государственным и ведомственным наградам. Информацию об этом опубликовали на официальном
«Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. Обезвредивших стрелка сотрудников представят к награде», — говорится в сообщении.
Известно, что в ходе спецоперации легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии.
Напомним, днем 10 июня подозреваемый
Фото vv-mvd.ru