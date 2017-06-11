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11:30, 11 июня 2017 160
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Ликвидировавших стрелка из Подмосковья силовиков наградят

Ликвидировавших стрелка из Подмосковья силовиков наградят

Сотрудников Росгвардии и МВД, которые ликвидировали стрелявшего в людей жителя подмосковного Кратово, представят к государственным и ведомственным наградам. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Росгвардии.

«Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. Обезвредивших стрелка сотрудников представят к награде», — говорится в сообщении.

Известно, что в ходе спецоперации легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии.

Напомним, днем 10 июня подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» из своего дома в поселке Кратово. В результате два человека были госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека. Спецоперация по задержанию злоумышленника продолжалась семь часов.

Фото vv-mvd.ru


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