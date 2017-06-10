В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома

В Кратово Раменского района Подмосковья мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома. Прибывшие на место бойцы Росгвардии и полиция начали штурм дома, передает «
В результате стрельбы ранены три человека, все они оказались случайными прохожими. Двое пострадавших доставлены в раменскую ЦРБ, еще один мужчина с ранением в ногу госпитализирован в больницу в Жуковском. Как передает «Интерфакс», один человек погиб.
На участке дома находятся два человека. Предполагается, что они могут быть мертвы, эта информация проверяется.
Подозреваемый 1967 года рождения вел огонь из охотничьего ружья.
Напомним, 4 июня в Тверской области во время застолья мужчина