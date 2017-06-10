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19:32, 10 июня 2017 731
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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома

В Кратово Раменского района Подмосковья мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома. Прибывшие на место бойцы Росгвардии и полиция начали штурм дома, передает «РИА Новости».

В результате стрельбы ранены три человека, все они оказались случайными прохожими. Двое пострадавших доставлены в раменскую ЦРБ, еще один мужчина с ранением в ногу госпитализирован в больницу в Жуковском. Как передает «Интерфакс», один человек погиб.

На участке дома находятся два человека. Предполагается, что они могут быть мертвы, эта информация проверяется.

Подозреваемый 1967 года рождения вел огонь из охотничьего ружья.

Напомним, 4 июня в Тверской области во время застолья мужчина убил восемь человек. Одна женщина, находившаяся в доме выжила, так как спряталась под одеялом. Последнюю жертву стрельбы под Тверью убили за отказ копать себе могилу.


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