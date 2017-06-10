Жертвами стрельбы в Подмосковье стали четыре человека

В результате стрельбы в Кратове погибли четыре человека. Еще три человека пострадали, они госпитализированы, передает
«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — рассказал агентству источник в экстренных службах. Полицейские пока не могут эвакуировать тела.
В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.
Стрельба продолжается, стрелка пока не могут обезвредить.
Напомним, мужчина