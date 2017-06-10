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19:52, 10 июня 2017 917
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Жертвами стрельбы в Подмосковье стали четыре человека

Жертвами стрельбы в Подмосковье стали четыре человека

В результате стрельбы в Кратове погибли четыре человека. Еще три человека пострадали, они госпитализированы, передает ТАСС.

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — рассказал агентству источник в экстренных службах. Полицейские пока не могут эвакуировать тела.

В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Стрельба продолжается, стрелка пока не могут обезвредить.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома.


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