Пострадавшие в аварии в Михайловском районе продолжат лечение в местной больнице

Пятеро пострадавших в аварии в Михайловском районе продолжат лечение в местной ЦРБ, один ребенок — в ОДКБ имени Дмитриевой. Об этом сообщает
Сейчас в стационаре больницы находятся девять человек. Один пациент находится в состоянии средней тяжести. Другие пациенты в удовлетворительном состоянии.
Накануне из медорганизаций Элисты направили четыре машины санитарного транспорта для доставки в республику по месту жительства. Пациентов начали готовить к транспортировке.
Напомним, вечером, 5 апреля на 215-м километре дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
31 человек был оперативно доставлен и размещен в Михайловской ЦРБ.
По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе