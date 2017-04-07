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12:45, 7 апреля 2017 45
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Пострадавшие в аварии в Михайловском районе продолжат лечение в местной больнице

Пострадавшие в аварии в Михайловском районе продолжат лечение в местной больнице

Пятеро пострадавших в аварии в Михайловском районе продолжат лечение в местной ЦРБ, один ребенок — в ОДКБ имени Дмитриевой. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Сейчас в стационаре больницы находятся девять человек. Один пациент находится в состоянии средней тяжести. Другие пациенты в удовлетворительном состоянии.

Накануне из медорганизаций Элисты направили четыре машины санитарного транспорта для доставки в республику по месту жительства. Пациентов начали готовить к транспортировке.

Напомним, вечером, 5 апреля на 215-м километре дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Ранее с места аварии появилось фото и видео.

31 человек был оперативно доставлен и размещен в Михайловской ЦРБ.

По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.


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