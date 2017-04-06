Спровоцировавший аварию в Михайловском районе водитель мог уснуть от усталости

Водитель фуры, спровоцировавший трагическую аварию в Михайловском районе мог уснуть от усталости. Об этом сообщила представитель Ространснадзора, передает «
По данным системы «Платон» водитель проехал 353 километра без остановки и провел за рулем более пяти часов. Контрольные рамки, установленные на федеральных трассах, зафиксировали, что он также работал накануне ночью.
В Ространснадзоре предполагают, что в момент ДТП водитель грузовика от усталости мог заснуть и выехать на встречную полосу.
Согласно приказу Минтранса России максимальное время непрерывного управления фурой составляет четыре часа, общая продолжительность управления в рабочую смену — 9 часов.
Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста
Ранее с места аварии появилось