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18:59, 6 апреля 2017 226
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Спровоцировавший аварию в Михайловском районе водитель мог уснуть от усталости

Спровоцировавший аварию в Михайловском районе водитель мог уснуть от усталости

Водитель фуры, спровоцировавший трагическую аварию в Михайловском районе мог уснуть от усталости. Об этом сообщила представитель Ространснадзора, передает «РИА Новости».

По данным системы «Платон» водитель проехал 353 километра без остановки и провел за рулем более пяти часов. Контрольные рамки, установленные на федеральных трассах, зафиксировали, что он также работал накануне ночью.

В Ространснадзоре предполагают, что в момент ДТП водитель грузовика от усталости мог заснуть и выехать на встречную полосу.

Согласно приказу Минтранса России максимальное время непрерывного управления фурой составляет четыре часа, общая продолжительность управления в рабочую смену — 9 часов.

Напомним, вечером 5 апреля на 215 км дороги М-6 в Михайловском районе рейсовый автобус Москва — Элиста столкнулся с грузовиком. Полиция предварительно назвала виновником водителя грузовика, который, по одной из версий, мог уснуть за рулем.

Ранее с места аварии появилось фото и видео. По факту аварии с участием автобуса в Михайловском районе возбуждено уголовное дело.


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