Рязанские власти окажут помощь пострадавшим в аварии в Михайловском районе. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов, передает
«Помощь однозначно окажем всю возможную. Если пострадали рязанцы — будем оказывать помощь финансовую. И организационные все усилия приложим, чтобы минимизировать последствия», — сказал он.
Глава региона уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. Любимов отметил, что пока нет информации, были ли среди пассажиров автобуса жители Рязанской области.
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