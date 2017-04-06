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8:45, 6 апреля 2017 600
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Рязанские власти окажут помощь пострадавшим в аварии в Михайловском районе

Рязанские власти окажут помощь пострадавшим в аварии в Михайловском районе

Рязанские власти окажут помощь пострадавшим в аварии в Михайловском районе. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов, передает ТАСС.

«Помощь однозначно окажем всю возможную. Если пострадали рязанцы — будем оказывать помощь финансовую. И организационные все усилия приложим, чтобы минимизировать последствия», — сказал он.

Глава региона уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. Любимов отметил, что пока нет информации, были ли среди пассажиров автобуса жители Рязанской области.

Напомним, ДТП произошло вечером в среду, 5 апреля, на 215 км трассы М-6 «Каспий». В результате погибли водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.


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