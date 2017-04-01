Выступление рязанки с Кубанским казачьим хором показали по Первому каналу. Видео

Курсантка 4 курса психологического факультета Академии ФСИН России Юлия Матюкина спела с Кубанским казачьим хором в эфире Первого канала. Выпуск передачи «Сегодня вечером» с ее участием показали в субботу, 1 апреля.

Выпуск был посвящен интересным роликам, набравшим в интернете наибольшее количество голосов и просмотров. Юлия рассказала, что подруги сняли на видео , как она поет, не для того, чтобы выложить запись в сеть. Позже девушка опубликовала ролик на своей странице «ВКонтакте» для родственников.

Целый год, по словам рязанки, на видео никто не обращал внимания, пока какой-то молодой человек не написал ей с просьбой выложить запись на YouTube. После этого ролик посмотрели пять млн человек, а саму Юлию стали узнавать на улице.

Так же курсантка заметила, что связала бы свою жизнь с песнями, если бы не поступила в Академию. «Можно же совмещать, — сказала ей Ольга Бузова. — Вы такая обаятельная, у вас такая энергетика просто потрясающая, на вас хочется смотреть. Это очень важно для артиста!»

На вопрос Андрея Малахова о мечте девушка призналась, что хотела бы спеть с Кубанским казачьим хором. Ведущий смог исполнить ее желание прямо в эфире. После выступления рязанки Малахов подчеркнул, что она ни разу не репетировала с хором.

Юлию Матюкину можно будет увидеть в передаче с 1:12:00.