Рязанская курсантка спела вместе с Кубанским казачьим хором на Первом канале

Курсантку 4 курса психологического факультета Академии ФСИН России Юлия Матюкина пригласили в телецентр Останкино для съемки программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. Выпуск был посвящен интересным роликам, набравшим в интернете наибольшее количество голосов и просмотров.
В 2014 году друзья Юлии выложили в сеть
Во время съемок программы «Сегодня вечером» Юлия рассказала о своем увлечении музыкой, творческих планах и о том, почему выбрала учебу, а не сольную карьеру. Также девушка исполнила песню «Когда мы были на войне» вместе с Кубанским казачьим хором.
В эфир программа выйдет 1 апреля в 21:20.