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12:54, 31 марта 2017 414
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Рязанская курсантка спела вместе с Кубанским казачьим хором на Первом канале

Рязанская курсантка спела вместе с Кубанским казачьим хором на Первом канале

Курсантку 4 курса психологического факультета Академии ФСИН России Юлия Матюкина пригласили в телецентр Останкино для съемки программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. Выпуск был посвящен интересным роликам, набравшим в интернете наибольшее количество голосов и просмотров.

В 2014 году друзья Юлии выложили в сеть видео, где она исполняет песню «Когда мы были на войне». Запись мгновенно разлетелась и набрала несколько миллионов просмотров, сделав девушку популярной. Как говорит сама Юлия, после этого ее стали узнавать на улице, в общественном транспорте.

Во время съемок программы «Сегодня вечером» Юлия рассказала о своем увлечении музыкой, творческих планах и о том, почему выбрала учебу, а не сольную карьеру. Также девушка исполнила песню «Когда мы были на войне» вместе с Кубанским казачьим хором.

В эфир программа выйдет 1 апреля в 21:20.


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