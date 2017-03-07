Любимов дебютировал в рейтинге влияния губернаторов на 20 строчек выше Ковалева

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 62-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам февраля. Об этом пишет «
Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной, партийной и бизнес-элите.
Любимов попал в группу «среднего влияния». В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов из Татарстана.
Напомним, Любимов занял пост 14 февраля. Его предшественник Олег Ковалев был в январском рейтинге
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