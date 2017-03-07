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10:28, 7 марта 2017 175
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Любимов дебютировал в рейтинге влияния губернаторов на 20 строчек выше Ковалева

Любимов дебютировал в рейтинге влияния губернаторов на 20 строчек выше Ковалева

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 62-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам февраля. Об этом пишет «ФедералПресс» во вторник, 7 марта, со ссылкой на исследование Агентства политических и экономических коммуникаций.

Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной, партийной и бизнес-элите.

Любимов попал в группу «среднего влияния». В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов из Татарстана.

Напомним, Любимов занял пост 14 февраля. Его предшественник Олег Ковалев был в январском рейтинге 82-м.

Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.


© RZN.info

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