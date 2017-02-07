Рязанский губернатор занял 82-е место в рейтинге влияния

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев занял 82-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам января.
Рейтинг составили по результатам опроса 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценили влияние политиков в администрации президента, правительстве, парламенте, федеральной партийной и бизнес-элите.
Ковалев попал в группу «среднего влияния», где расположился между коллегами из Тывы и Еврейской автономной области. В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин (7,86), глава Чечни Рамзан Кадыров (7,71) и Георгий Полтавченко из Санкт-Петербурга (7,5). Замкнул список руководящий Калмыкией Алексей Орлов (2,67).
Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.