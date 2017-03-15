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16:50, 15 марта 2017 1 085
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Хранившая тело сына в морозилке рязанка в суде примирилась с матерью

Хранившая тело сына в морозилке рязанка в суде примирилась с матерью

Стороной, которая в декабре 2013 года в суде примирилась с рязанкой, убившей своего новорожденного сына, была ее мать. В процессе она выступала в качестве потерпевшей, следует из ответа Железнодорожного районного суда города на запрос RZN.info.

Согласно ему, с ходатайством о прекращении дела за примирением сторон выступила подсудимая Г. Потерпевшая Г. поддержала ходатайство, заявив, что подсудимая возместила материальный ущерб и моральный вред и претензий к ней больше нет. Суд учел ее мнение, а также то, что подсудимая «переживала о случившемся и раскаивалась» и, кроме того, на момент процесса была замужем и имела на иждивении малолетнего ребенка.

Прокурор выступал против прекращения дела. Он заявил, что преступление имеет повышенную общественную опасность, а поведение подсудимой «не свидетельствовало о ее искреннем раскаянии». Обжаловать решение сторона обвинения не стала.

Потерпевшими в делах об убийстве матерью новорожденного ребенка выступают отец, бабушка, дедушка младенца или, при отсутствии родственников, органы опеки.

По телефону в суде RZN.info уточнили, что потерпевшая Г. — «близкий родственник» ребенка. Говорить конкретнее не стали.

Напомним, по версии следствия, 10 августа 2011 года 25-летняя рязанка родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. При переезде в марте 2012-го она отдала пакет с трупом соседям, сказав, что это мясо животного.

Осенью 2016-го женщина уже под фамилией мужа стала фигуранткой другого уголовного дела. Полиция обвинила ее в мошенничестве при интернет-торговле детскими вещами. В ведомстве насчитали 275 жертв женщины из 33 регионов, поиск пострадавших продолжается.


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